"التخفيضات الكبرى" في دبي تنطلق غداً بمشاركة 500 علامة تجارية و2000 متجر

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك أكثر من 500 علامة تجارية ومن خلال ما يزيد على 2000 متجر في جميع أنحاء دبي في تقديم تخفيضات هائلة تصل إلى 90 بالمئة مع انطلاق "3 أيام من التخفيضات الكبرى" يوم الجمعة المقبل 24 نوفمبر، والتي تتيح للمتسوقين فرصة مثالية لخوض تجربة تسوق فريدة من العلامات التجارية المفضلة في مراكز التسوق والمتاجر.

وتقام الـ "3 أيام من التخفيضات الكبرى" برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في السنة مرتين، وتقدم لعشاق التسوق مجموعة واسعة من العروض الترويجية المذهلة ضمن فئات متعددة، بما في ذلك المنتجات الإلكترونية والأزياء والجمال والأدوات المنزلية وغيرها، مع تخفيضات لا تقبل المنافسة.