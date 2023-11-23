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الامارات | عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في دبي من 2 إلى 4 ديسمبر

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في دبي من 2 إلى 4 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن العطلة الرسمية لموظفي حكومة دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستبدأ من السبت 2 ديسمبر وحتى الاثنين 4 ديسمبر 2023، على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.

وأوضحت الدائرة أن العمل يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر سيكون بنظام العمل عن بُعد، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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