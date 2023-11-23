الامارات | 63 طائرة إغاثة للأشقاء الفلسطينيين في غزة حصيلة 18 يوماً من "الفارس الشهم 3"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية "الفارس الشهم 3" وذلك بتسيير جسر جوي، بلغت حصيلته حتى مساء اليوم الخميس، 63 طائرة لليوم الـ 18، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع.