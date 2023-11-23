الامارات | 3 أيام عطلة رسمية.. تحديث جديد على إجازة عيد الاتحاد في "الخاص"

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام عطلة رسمية.. تحديث جديد على إجازة عيد الاتحاد في "الخاص" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحديثاً على إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لتصبح أيام 2 و3 و4 ديسمبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بهذه المناسبة الغالية. وهنّأت الوزارة القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة، أعادها الله على وطننا بالخير والرفاه والازدهار. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App