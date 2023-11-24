الامارات | 10 مبادرات تستهدف رفع كفاءة الكوادر المواطنة في «نافس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ورشة تعريفية للمواطنين الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص حول مبادرات برنامج «نافس»، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة.

وأكدت الدائرة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار تكاتف الجهود الحكومية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في برنامج التوطين، وفي إطار حرص الدائرة على تنظيم مثل هذه الورش التعريفية واللقاءات التوعوية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية مهارات وقدرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم والاستفادة من فرص العمل والتوظيف المتاحة في سوق العمل بالقطاع الخاص.

وتضمنت الورشة التي عقدت عبر برنامج الاتصال المرئي، عدداً من المحاور التي تمثلت في حزم المبادرات في برنامج «نافس»، إذ تشمل 10 مبادرات وهي: برنامج دعم رواتب المواطنين، وبرنامج علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج اشتراك، إلى جانب برنامج الدعم المؤقت، وبرنامج كفاءات، وبرنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، وبرنامج خبرة، وبرنامج الإرشاد المهني، إضافة إلى مبادرتين تهدفان إلى تسهيل توظيف المواطنين في القطاع الخاص ودعم ملف التوطين في هذا القطاع، تشملان «برنامج فرص العمل» و«مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص».