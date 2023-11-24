الامارات | «عام الاستدامة» يطلق «بيت الاستدامة» خلال «COP28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق «عام الاستدامة» أنه سيطلق بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، فعالية «بيت الاستدامة»، في المنطقة الخضراء بـ«مدينة إكسبو دبي»، بحيث تتاح للجمهور زيارته خلال الفترة من الثالث إلى 12 ديسمبر 2023 للتعرف إلى رحلة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي، التي ترتكز على القيم الراسخة للدولة في تشجيع العمل المناخي الشامل.

وقالت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة مفوض عام أجنحة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28)، مريم المهيري: «نحن أمام فرصة فريدة لتوحيد العالم نحو هدف مشترك هو (مستقبل مستدام لكوكبنا)، وبينما تواصل دولة الإمارات رحلتها نحو تحقيق الحياد المناخي، نستمد من قدرة أجدادنا على تخطي التحديات لتوظيف الفرص التي تعزز العمل المناخي الجماعي، ونحن نشجع ضيوفنا على زيارة (بيت الاستدامة) والتعرف أكثر إلى جهود دولة الإمارات عبر تاريخها، فضلاً عن طموحاتها نحو مستقبل مزدهر مستدام».

ويقدم «بيت الاستدامة» تجربة سردية تفاعلية لوفود وضيوف «COP28» وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجمهور عبر ثلاثة أقسام رئيسة هي: (واحة الاستدامة، ورحلتنا إلى التقدم الجماعي، ومستقبل ازدهارنا المستدام).

ويستضيف «بيت الاستدامة» فعاليات عامة خلال فترة انعقاد «COP28»، من بينها فعاليات «بوب كوب»، التي تقام في «واحة الاستدامة»، وهي عبارة عن سلسلة من ورش العمل التفاعلية تُعنى بالعمل المناخي، تتضمن أنشطة غامرة وتجارب تأملية، وتقييماً شخصياً للسلوكيات المستدامة.