الامارات | شرطة دبي تنال الاعتماد الدولي في إدارة الابتكار واستشراف المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على شهادتين في الاعتماد الدولي من المعهد العالمي لإدارة الابتكار «GIMI»، ومقره الولايات المتحدة الأميركية، في مجالي «إدارة الابتكار»، و«استشراف المستقبل»، وضمن المستوى الرابع وهو الأعلى في هذا الاعتماد، وذلك بعد عملية تقييم شاملة من قبل لجنة التقييم المُختصة والمؤلفة من خبراء دوليين.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من فكر الابتكار واستشراف المستقبل نهجاً تمضي به دبي بخطى سريعة وواثقة نحو ارتقاء أعلى مراتب التميز في مختلف المجالات، لتصبح، بكل قطاعاتها، نموذجاً عالمياً مُلهماً في توظيف الفكر المُبدع لتقديم خدمات نوعية للمجتمع تحقق أعلى مستويات رضا أفراده ضمن شتى القطاعات الحيوية، ومن بينها القطاع الشرطي.

وأشاد القائد العام لشرطة دبي، بكل من فريقيّ الإدارة العامة للشؤون الإدارية ومركز استشراف المستقبل، اللذين تمكنا من اجتياز جميع مراحل التقييم، والحصول على شهادتي الاعتماد ضمن هاتين الفئتين المهمتين في مجال النضج بإدارة الابتكار، والنضج في استشراف المستقبل، مبيناً أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي عملية إدارة الابتكار وجهود ودراسات استشراف المستقبل أهمية بالغة، لما لذلك من دور فاعل في تعزيز مكانة إمارة دبي عالمياً، وإبراز سمعة شرطة دبي على المستوى العالمي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، سعياً لتحقيق أعلى درجات الريادة والتميز.

من جانبه، أكد مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، أن الحصول على شهادتيّ الاعتماد الدوليتين يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تحقيق التميز والريادة في مختلف المجالات، وتسخير كل إمكاناتها في الابتكار والتطوير لتعزيز الأمن والأمان والعمل على تحقيق أعلى درجات رضا أفراد المجتمع، عبر ما تقدمه من خدمات نوعية تراعي أفضل المعايير والممارسات العالمية.

نُضج العمليات

بدوره، أوضح مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، اللواء أحمد رفيع، أن الحصول على شهادتي الاعتماد الدولي في «إدارة الابتكار، واستشراف المستقبل»، يعتبر مهماً للغاية في مسيرة العمل الشرطي، لما يعكسه من نضج في هذين المجالين، خصوصاً بعد خضوع عمليات وممارسات شرطة دبي لتقييم من قبل خبراء مُختصين على مستوى عالمي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الجديد، يُضاف إلى سجل الإنجازات النوعية والمتميزة لشرطة دبي.

وتسلم مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، العميد منصور القرقاوي، شهادة الاعتماد الدولية في مجال إدارة الابتكار، فيما تسلم مدير إدارة الشؤون الإدارية في مركز استشراف المستقبل، المُقدم أنور النمر، شهادة الاعتماد الدولية في مجال النضج باستشراف المستقبل، وذلك خلال المؤتمر السنوي للمعهد العالمي لإدارة الابتكار الذي نظمه هذا العام في العاصمة الفلبينية مانيلا.

إدارة الابتكار

وأوضح العميد القرقاوي أن شرطة دبي، خضعت لعملية تقييم شاملة من قبل خبراء المعهد، شملت مراجعة الإجراءات والعمليات الإدارية.

وأضاف: «قامت لجنة الخبراء بتقييم كل مدخلات نظام إدارة الابتكار، وما يقدمه من مزايا تُمكن موظفي القيادة العامة لشرطة دبي من طرح مشروعات استباقية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في الحفاظ على الأمن والأمان وإسعاد مجتمع دبي».

وتناول التقييم محاور عدة، منها دور القيادة في إلهام الموظفين، ورعاية حملة المشروعات الابتكارية، وتقييم العمليات الابتكارية، ومدى ارتباطها بالشبكات العالمية من جامعات ومراكز وبحوث وبيوت خبرة، إلى جانب تقييم دور الحوافز المُقدمة للمُبتكرين، ودرجة المخاطرة بالأفكار الإبداعية غير النمطية، التي تمكن شرطة دبي من إدارة التحولات العميقة ذات المدى الطويل.

استشراف المستقبل

وتعتبر شرطة دبي أول مؤسسة شرطية تحصل على شهادة الاعتماد في مجال النضج باستشراف المستقبل، وذلك بعد عملية التقييم التي شملت أربعة مجالات، تضمنت العمليات الرئيسة للاستشراف، وهي: تحديد النطاق، والقضايا الرئيسة، والمسح والسيناريوهات، والاستراتيجية.

وتمكنت شرطة دبي من الحصول على الدرجة النهائية في التقييم التفصيلي لكل محور من المحاور الأربعة، بعد اجتيازها المستوى الرابع والأخير من التقييم، ما أظهر مدى الإلمام بالخبرة والمعرفة والمهارات المطلوبة في استشراف المستقبل.

الفريق عبدالله المري:

• محمد بن راشد جعل دبي نموذجاً عالمياً مُلهِماً في توظيف الفِكْر المُبدع لتقديم خدمات نوعية للمجتمع تحقق أعلى مستويات رضا أفراده.

• القيادة العامة لشرطة دبي تولي عملية إدارة الابتكار وجهود ودراسات استشراف المستقبل أهمية بالغة لما لذلك من دور فاعل في تعزيز مكانة إمارة دبي عالمياً.