الامارات | من 2 إلى 4 ديسمبر عطلة موظفي الحكومة في عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إجازة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من السبت الموافق الثاني من ديسمبر إلى يوم الإثنين الموافق الرابع من ديسمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر. كما تقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر يوم عمل عن بُعد لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الوجود في مقر العمل.

كما أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن العطلة الرسمية لموظفي حكومة دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستبدأ من السبت الثاني من ديسمبر إلى الإثنين الرابع من ديسمبر 2023، على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر.

وأوضحت الدائرة أن العمل يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر سيكون بنظام العمل عن بُعد، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الوجود في مقر العمل.