الامارات | «مشروع البر» يحصد 3 مراكز متقدمة في مسابقة «الشؤون الإسلامية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال ثلاثة من طلبة مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم، التابع لجمعية دار البر، ثلاثة مراكز متقدمة في جائزة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لحفظ القرآن الكريم وتجويده، للعام 2023، والتي اختتمت أخيراً.

ويشارك في الجائزة السنوية للهيئة العامة للشؤون الإسلامية الدارسون والدارسات في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن، التابعة للهيئة، وطلبة المدارس، ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، وأصحاب الهمم، والمنتسبون للمراكز والمؤسسات، التي تعنى بهذه الفئة.

وأوضحت جمعية دار البر أن طلابها الفائزين بالمراكز الثلاثة المتقدمة هما طالبان مواطنان وطالب هندي الجنسية.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري، إن «طلبة المشروع القرآني للجمعية، من قسم الذكور، المشاركين في المسابقة، والذين حصدوا المراكز الأولى، هم عبدالعزيز خالد الخواجة، إماراتي، توج بالمركز الأول في فرع الـ20 جزءاً، وحمود ناصر السعدي، إماراتي، حصل على المركز الثاني في فرع الـ10 أجزاء، وعيسى محمد أكرم، هندي، حصل على المركز الثاني في فرع الخمسة أجزاء». وأكد المهيري أن «دار البر» تولي أهمية خاصة واستثنائية لتحفيظ القرآن الكريم، ودعم ورعاية وتأهيل الحفاظ والمقبلين على حفظه، وصقل مهاراتهم في تلاوته وترتيله وتجويده، وفي مختلف العلوم المتصلة بكتاب الله، تبارك وتعالى، فيما تسعى الجمعية إلى تطوير قطاع تحفيظ القرآن العظيم، عبر تسخير التقنيات الحديثة والخدمات الذكية وتفعيل مفهومي الإبداع والابتكار.

وأكد المهيري على أهمية تربية النشء والأجيال المتعاقبة، من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، على قيم وأخلاق القرآن، في ظل دوره الفاعل والمثمر في ترسيخ الاعتدال والوسطية والتسامح، والتربية وتقويم السلوك، والتصدي للأخلاقيات الشاذة والسلوكيات السلبية والآفات الاجتماعية، وتعزيز التضافر المجتمعي والتلاحم الوطني.