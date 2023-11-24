الامارات | حمدان بن محمد يأمر بصرف 27 مليون درهم مكرمة للصيادين في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أمر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بصرف مبلغ 27 مليون درهم كمكرمة مالية تُمنح للصيادين في إمارة دبي، حيث تقوم جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بصرف المكرمة، التي تهدف إلى تشجيع الصيادين على الحفاظ على مهنة الصيد باستخدام أساليب الصيد المستدامة والتقليدية الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية.

وتسهم المكرمة، التي تأتي ضمن مبادرات استراتيجية تنظيم الثروة السمكية، والتي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي في 2021، في تلبية متطلبات واحتياجات الصيادين، وتدعم استراتيجية الإمارة للحفاظ على المخزون السمكي، وزيادة التنوّع البيولوجي البحري والتنمية المستدامة، من خلال تنظيم الصيد الحِرفي، والتقليل من الصيد الجائر، والعمل على خلق منظومة بيئية مستدامة متكاملة.

• المكرمة تشجع الصيادين للحفاظ على مهنة الصيد، باستخدام أساليب الصيد المستدامة والتقليدية الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية.