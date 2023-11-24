الامارات | حمدان بن محمد: محمد بن راشد يتوج مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية باعتماد "الخط الأزرق" لـ "مترو دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: في سبتمبر 2009 انطلقت رحلة مترو دبي مع افتتاح الخط الأحمر وبعد عامين تم تدشين الخط الأخضر ... أرقام قياسية سجلها مترو دبي خلال مسيرته التي خدمت أكثر من 2 مليار مستخدم.

وأضاف سموه عبر منصة "إكس": اليوم يتوج محمد بن راشد مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية وقطاع النقل المستدام لدبي باعتماده الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كم و14 محطة ... هذا الخط يعبر فوق خور دبي ويضم أكبر محطة نفقية في شبكة المترو ... شكراً لفريق هيئة الطرق والمواصلات وللأخ مطر الطاير على جهودكم لترسيخ مكانة دبي كصاحبة أفضل بنية تحتية عالمية وبما يساهم بشكل كبير في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.