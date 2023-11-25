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الامارات | سفارة الدولة في لاهاي تدين تصريحات فيلدرز

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لاهاي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سفارة دولة الإمارات في لاهاي، أن التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز، التي يحرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن تُعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية، وهي أمر مرفوض ومدان.

وقالت في بيان إن دولة الإمارات تتضامن مع الأردن الشقيق بشكل مطلق، وتؤكد على أهمية احترام سيادته، كما ترفض أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في دولته المستقلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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