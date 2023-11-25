برجيل القابضة تفتتح مركزاً لجراحة اليوم الواحد في الشهامة

ابوظبي - سيف اليزيد - دشنت برجيل القابضة مركزاً متطوراً لجراحة اليوم الواحد في منطقة الشهامة في أبوظبي.

شهد افتتاح المركز كل من معالي منصور ابراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة أبوظبي والدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة وعدد من كبار المسؤولين.

وقال معالي منصور ابراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي "نواصل في الدائرة العمل مع الشركاء في قطاع الرعاية الصحية للمضي في تعزيز جودة وتوافر الخدمات الصحية في الإمارة بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً".

وأضاف : نتطلع إلى مساهمة مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في منطقة الشهامة في توفير خدمات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتالي الارتقاء بصحة وسلامة أفراد المجتمع."

وكانت منشأة برجيل القابضة في الشهامة منذ عام 2014 مركزاً طبياً قبل أن يتم تحويلها إلى مركز حديث لجراحة اليوم الواحد.

ويتخصص المركز في جراحات اليوم الواحد وقد تم تصميمه خصيصًا لتقديم تجربة علاجية سريعة وشاملة تقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الإقامة لفترات طويلة في المستشفى وتعزيز راحة المريض من خلال تبسيط عملية التعافي كما أن المركز مجهز بأحدث التقنيات الطبية ويديره فريق من المتخصصين المدربين والمعتمدين عالمياً ويضمن المركز حصول كل مريض على أعلى مستوى من الرعاية من مرافق التشخيص المتقدمة إلى الأجنحة الجراحية المتطورة لتحقيق الكفاءة والجودة وسلامة المرضى.

من جهته أكد الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة على أهمية هذا الإطلاق مضيفا "يعد إطلاق مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الشهامة علامة بارزة في التزامنا المستمر بتوفير خدمات طبية متخصصة يسهل الوصول إليها ويقدم المركز مجموعة شاملة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم الصحية الفريدة ويعد هذا الاستثمار في البنية التحتية المتميزة للرعاية الصحية مؤشرًا واضحًا على التزام برجيل القابضة بتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ورفع مستوى الرعاية الصحية في المنطقة."

وأضاف الدكتور بهاء دميان جريس المدير الطبي وأخصائي الطب الباطني في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد الشهامة: "إن افتتاح هذا المركز هو انعكاس واضح لتفانينا في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة التي تركز على المريض ونحن متحمسون لتقديم خدمات طبية رفيعة المستوى تجمع بين الخبرة المهنية والرعاية الرحيمة لتحقيق الرفاهية المثلى للمريض.".