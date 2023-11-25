الامارات | شرطة أبوظبي تحدد ضوابط تزيين المركبات في عيد الاتحاد الـ52

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة أبوظبي ضوابط الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 للدولة وشروط تزيين المركبات اعتباراً من 27 نوفمبر الحالي وحتى 4 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أنه سيتم مخالفة السائقين الذين لا يلتزمون بإزالة مظاهر الزينة عن مركباتهم، بعد انتهاء الفترة المسموح بها.