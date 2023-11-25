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الامارات | شرطة أبوظبي تحدد ضوابط تزيين المركبات في عيد الاتحاد الـ52

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أبوظبي وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحدد ضوابط تزيين المركبات في عيد الاتحاد الـ52 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  حددت شرطة أبوظبي ضوابط الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 للدولة وشروط تزيين المركبات اعتباراً من 27 نوفمبر الحالي وحتى 4 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أنه سيتم مخالفة السائقين الذين لا يلتزمون بإزالة مظاهر الزينة عن مركباتهم، بعد انتهاء الفترة المسموح بها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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