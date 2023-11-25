روسيا تتوقع اتفاقا مع تركيا بشأن الغاز قريبا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، إن من المتوقع أن تتوصل موسكو وأنقرة إلى اتفاق حول إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا في المستقبل القريب.

وأضاف أن شركتي "غازبروم" الروسية و"بوتاش" التركية تتعاونان بشكل وثيق وتناقشان خارطة طريق المشروع.

وذكر نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية "أنا واثق من أنه سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في المستقبل القريب".

واقترحت روسيا العام الماضي إنشاء مركز للغاز في تركيا لتعويض ما فقدته من مبيعات إلى أوروبا.

ولم تحرز المناقشات تقدما كبيرا بعد تعرض تركيا لزلزال مدمر في فبراير الماضي.