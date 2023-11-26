الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل شخص عربي متجراً معروفاً بأحد المراكز التجارية الكبرى في دبي، واختار مجموعة متنوعة من الملابس، تقدر قيمتها بنحو 2774 درهماً، ثم دخل إلى غرفة خلع الملابس، وأخفاها بعناية، وغادر المحل بهدوء، دون أن ينتبه أحد من الموظفين، معتقداً أنه أفلت بجريمته، فتم ضبطه، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالحبس شهراً وغرامة 2774 درهماً، إضافة إلى الإبعاد، لكنه استأنف ضد الحكم.

وأفادت وقائع الدعوى بأنه أثناء وجود المتهم في مركز تجاري كبير، استغل انشغال عمال متجر معروف مع عملاء آخرين، واختار ملابس، وتوجه إلى غرفة خلع الملابس.

وانتظر قليلاً في المكان، ثم أخفى المسروقات التي تقدر قيمتها بـ2774 درهماً، ولاذ بالفرار، دون أن ينتبه الموظفون الذين تداركوا السرقة لاحقاً فأبلغوا مديرهم، وبدوره أبلغ الشرطة. وراجعت الشرطة كاميرات المراقبة، وتم تحديد هوية المتهم، وألقي القبض عليه.

وأوضحت المحكمة ثبوت التهمة بحق المتهم، وفق أقوال المبلغ، وإقرار المتهم بمحضر الضبط بتعمده اختلاس الملابس، وقضت بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة، وتغريمه قيمة المسروقات، لكنه استأنف الحكم، فقامت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم لتكتفي بالغرامة 2774 درهماً.