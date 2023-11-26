الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بحبس عامل نظافة بمطار دبي، وغرامة 2000 درهم، إذ لم يلتزم بواجبات عمله حين عثر على سماعة لاسلكية هاتفية، تقدر قيمتها بنحو 850 درهماً، نسيها صاحبها، واستولى عليها، مورطاً نفسه في جريمة الاستيلاء على مال ضائع، فتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي استعملت الرأفة معه.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم كان يمارس عمله كالمعتاد في مطار دبي كعامل نظافة، وعثر على سماعة لاسلكية ماركة «أبل»، تقدر قيمتها بمبلغ 850 درهماً، فلم يسلمها إلى الجهات المختصة، واستولى عليها لنفسه، وأقر بذلك في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة.