الامارات | «الداخلية» تحدّد المسموح به والمحظور خلال احتفالات عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة من الاشتراطات يجب على الجمهور اتباعها أثناء الاحتفالات بعيد الاتحاد، وضوابط تزيين المركبات لتأمين سلامة الجميع، وضمان الاحتفال بصورة حضارية تبعث على الفرح والسعادة في هذه المناسبة الوطنية.

وأوضح رئيس مجلس المرور الاتحادي العميد المهندس، حسين أحمد الحارثي، أن الوزارة تجدّد دعوتها للالتزام بالقوانين والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والوقاية العامة، موجّهاً الدعوة للجمهور بالاستمتاع بالأجواء الاحتفالية للمناسبة الوطنية الكبيرة والغالية على قلوب المجتمع الإماراتي والقاطنين على أرض الإمارات، والتعبير الحضاري عن الفرح والفخر بهذا العرس الوطني، بصورة لا تسبب ضرراً أو إزعاجاً للآخرين.

وقال إن الاشتراطات تتضمن منع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، كما جرت العادة، وضرورة التزام المحتفلين بقواعد السير والمرور وتعليمات الشرطة، وعدم استخدام أنواع الرش (سبريه الحفلات) من قبل السائق أو الراكب أو المشاة، وعدم طمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية وتغيير لون المركبة، وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، وعدم وضع أي ملصقات أو علامات أو شعارات أياً كان نوعها على المركبة، ما عدا الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد، وفقاً للضوابط والشروط.

وأضاف أن الاشتراطات تتضمن أيضاً، عدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة بتاتاً، وعدم تزويد المركبة بمواد الضجيج، أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك أو زوائد تؤثر في الرؤية، وعدم تعطيل حركة السير أو المرور أو إغلاق الطريق على الآخرين، وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية والخارجية، وعدم تغطية زجاج المركبة الجانبي والأمامي بالملصقات أو وضع شمسية أمامية.

وشدد على أهمية عدم رفع أعلام الدول الأخرى، باستثناء علم دولة الإمارات، وعدم ارتداء الأوشحة، وعدم رفع صوت الأناشيد والأغاني، باستثناء الخاصة بعيد الاتحاد. كما نبّه إلى أنه يحظر على أصحاب محال الزينة، تركيب أي ملصق أو علم باستثناء علم دولة الإمارات أو الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد.

ونوّه الحارثي بأنه ستتم مخالفة وحجز أي مركبة غير متقيّدة بهذه التعليمات، إضافة إلى مخالفة المحال التجارية غير المتقيّدة بالإرشادات والتعليمات.