بتوجيهات عمار النعيمي.. حكومة عجمان تعلن عن أجندة احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ52

ابوظبي - سيف اليزيد - بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت حكومة عجمان عن أجندتها المقررة لتنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة عجمان، احتفاءً بمرور 52 عاماً على تأسيس الدولة، وإبرازاً لرحلة الاستدامة المميزة للدولة منذ التأسيس حتى اليوم. ومن المقرر تدشين فعاليات برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 52 في الإمارة في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر في مواقع عديدة رئيسية وفرعية، حيث ترتكز الأنشطة للجمهور في الفترة المسائية، بحسب الجدول الزمني، وفي مختلف المناطق على خريطة الإمارة كحديقة الصفيا والعلم والرقايب ومنطقة القرم، إضافة إلى متحف عجمان ومصفوت والمنامة. وتزدان احتفاليات عجمان بما اعتمدته اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني بالعاصمة الحبيبة أبوظبي من محاور هذا العام، بالارتكاز على رحلة الاستدامة المتميزة للدولة منذ تأسيسها حتى اليوم واستدامة مواردها، ويتغنى الحفل الوطني بالإرث الإماراتي الحاضر في معالم الإمارة وشوارعها ومبانيها وكذلك أنشطتها العديدة، وضمن سلسلة المرتكزات ضمان العمل التعاوني المثمر بين جميع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع والأفراد، وكيفية إنجاز البرنامج الاحتفالي على أكمل وجه. ويشتمل برنامج الاحتفال على مسيرة ورشة الاستدامة «بعنوان نحن من نصنع المستقبل» بحديقة الصفيا وعرض سيرة 20 شخصية وطنية إماراتية ومن عجمان، وذلك بالحي التراثي لمتحف عجمان، وكذلك العروض الفنية والألعاب الشعبية المتنوعة. كما يشتمل برنامج الاحتفال على مسيرة الاتحاد الـ 52 التعريفية بمنطقة الزورا ومحميتها الطبيعية التي تتميز بأشجار القرم، وتحتوي فعاليات الاتحاد كذلك بحديقة العلم على عدة أنشطة استعراضية فلكلورية وألعاب بمشاركة الفرق الشعبية الأصيلة، كذلك حديقة الرقايب ومنطقتي مصفوت والمنامة.

وأكد يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، على أهمية المناسبة الوطنية وإبرازها بالشكل الذي يليق بإنجازات الاتحاد والاستعدادات الخاصة ببرنامج وفعاليات الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 52 على مستوى إمارة عجمان، كما أكد على الدور الرئيسي الذي تلعبه مختلف الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية في عجمان والتي تشارك بسلسلة فعاليات منوعة، تخليداً لذكرى الاتحاد، وتعبيراً عن حب الوطن والولاء للقيادة.

وأضاف النعيمي: «نسعى في إمارة عجمان بتوجيهات ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على أن تعكس أجندة احتفال عيد الاتحاد لهذا العام الموروث الثقافي الغني لدولة الإمارات عموماً وإمارة عجمان بشكل خاص، مع التأكيد على التوجهات المستقبلية لقيادتنا الحكيمة من خلال التركيز على مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة، في سبيل إنجاح هذا العرس الوطني والخروج به بأجمل وأرقى حلة».

من جهته، قال وليد الهاشمي، مدير عام جهاز الرقابة المالية»: «في هذا اليوم الوطني، يُسعدنا أن نُعبر عن اعتزازنا بذكرى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، إن هذا الازدهار والتقدم، الذي نشهده اليوم هو ثمرة عمل مستمر وإخلاص لأبناء هذا الوطن، الذين يسعون جاهدين لرفع راية الإمارات عالية، وإننا نتذكر بامتنان وتقدير رمز الاتحاد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسين الذين رسموا بصمتهم الراسخة، في بناء هذا الاتحاد العظيم، كانت قلوبهم ورؤاهم موحدة في حب هذا الوطن، وكانت الأيادي متحدة والهمم مرتفعة، وكانت النتيجة اتحاداً ناجحاً ومزدهراً».

وأضاف الهاشمي:«وفي ظل قيادة صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبتوجيهاته الحكيمة، وبتوجيهات أصحاب السمو حكام الإمارات، سنستمر في رحلتنا المباركة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً، وفي هذا اليوم الوطني، نؤكد التزامنا بالقيم والمبادئ، التي وضعها الآباء المؤسسون، ونعمل جاهدين على تعزيز مكانة دولتنا ودورها الريادي في العالم».

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة هو احتفال بمسيرة رائدة من الإنجازات الملهمة في كافة المجالات، وامتداد لمسيرة النجاحات الإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتتواصل اليوم في ظل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تستكمل مسيرة البناء والتنمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل.

وأضاف السويدي: في ظل هذه السياسة الحكيمة نجحت دولة الإمارات بسواعدها الوطنية في إنجاز الخطط الطموحة للدولة وبما يعكس توجيهات قيادتنا لترسيخ مكانة النموذج الإماراتي، مشيراً إلى أن الاحتفال بعيد الاتحاد، يعد فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن والقيادة، لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة المستدامة.

من جانبه، أكد عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية جليلة نقف أمامها إكباراً واعتزازاً وفخراً بما تحقق من مكتسبات حضارية، وقال:«نحتفي في عيد الاتحاد بذكرى قيام دولتنا الحبيبة، الذي تأسس عام 1971 على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه المؤسسين، وبما حققته مسيرة الـ 52 سنة من تقدم وازدهار بات نموذجاً فريداً تحتذي به الأمم في بناء الإنسان ونهضة المجتمعات وخريطة لمستقبل مشرق، وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات العرفان والامتنان للقيادة الرشيدة، مُجددين عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادته، وعاقدين العزم على مواصلة البذل والعطاء، ومضاعفة الجهد تميزاً وريادةً وإبداعاً في الارتقاء بجودة الحياة والتنمية الوطنية في أرضنا الطيبة».

وأضاف الحمراني:«ندعو جميع من يعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً له للمشاركة بعيد الاتحاد بأسلوب مستدام وواع، كي نُسلّط الضوء على رحلة الاستدامة المتميزة لإماراتنا الغالية منذ اتحادها إلى يومنا هذا، وعلى إرثها الثقافي وتراثها وشعبها الذي جسد روح الابتكار والعمل الجماعي، فلطالما عزّزت الإمارات وشعبها روابط دائمة مع الأرض والبحر، وهو ما يمثل جوهر ثقافتها وتاريخها وتراثها، وفي عام الاستدامة نعمل معاً نحو تحقيق الاستدامة التي لم تعد رفاهية، بل اتجاه حتمي لواقع أفضل ومستقبل مشرق يبدأ من سلوكيات الفرد، ولأن الاستدامة مسؤولية الجميع وواجب وطني وأخلاقي نُجدد التزامنا نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر، مُوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وبين حماية البيئة والحفاظ على مواردها وضمان حق الأجيال المقبلة فيها».

وهنأ المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، القيادة الرشيدة وكافة أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، مؤكداً أن الاحتفال بذكرى عيد الاتحاد الـ 52 يشكل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت اليوم في مصاف الدول المتقدمة بفضل إرادة وحكمة الآباء المؤسسين وعزيمة قيادتنا الرشيدة التي تكمل المسيرة وتمضي بدولتنا بثبات نحو مستقبل واعد ونهضة تنموية شاملة بسواعد وعقول شابة أبدعت وتميزت في شتى المجالات.

من جهتها، قالت هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء»: اليوم، نحتفل بالذكري الـ 52 لقيام دولتنا كنموذج يلهم العالم بأسره في التلاحم والأخوة التي تجمع إماراتنا، والذي يمثل قاعدة متينة لتحقيق التقدم المستمر في شتى ميادين الحياة، حيث تأتي ذكرى اتحادنا لتذكرنا بالجهود المضنية والعطاء اللامحدود لحكامنا، وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع أسس هذا النهج العظيم الذي يتبعه بكل اقتدار، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات. وإن المكانة الرفيعة والازدهار الذي تنعم به بلادنا اليوم هو ثمرة جهودهم الدؤوبة ومثابرة شعبنا الأبي. وأضافت الحبيشي: «هذا اليوم الوطني، يعد فرصة لتسليط الضوء على إنجازاتنا المشرفة، التي تحققت بفضل التفوق والتميز في العمل الحكومي، حيث تحرص قيادتنا في دولة الإمارات دوماً على ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مختلف المجالات، مما يعكس تفانينا في خدمة وطننا وسعينا الدؤوب نحو تحقيق التطور المستدام والمستقبل المزدهر، وهو ما يشكل جزءاً أساسياً من رؤية الإمارات، وبمناسبة ذكرى اتحادنا، نجدد العهد بمواصلة مسيرة الإنجازات، مسترشدين بحكمة وفلسفة قائدنا الراحل الشيخ زايد، لنجعل من فكره نبراساً يهدي خطانا نحو آفاق جديدة من النجاح والتقدم».