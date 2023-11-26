عبور 10 شاحنات مساعدات إماراتية إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في تقديم الدعم لسكان غزة، حيث عبرت اليوم 10 شاحنات من الهلال الأحمر الإماراتي إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية.

وتحوي المساعدات المقدمة 16520 طرداً غذائياً يبلغ وزنها 247.8 طن، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة الذي يواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

يأتي ذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.