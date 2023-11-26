حاكم الشارقة يضع حجر الأساس لمشروعات تنموية في دبا الحصن

ابوظبي - سيف اليزيد - وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، في مدينة دبا الحصن، حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مجمع جزيرة الحصن السكني، ومستشفى دبا الحصن، ومركز دبا الحصن التجاري.

واطلع سموه على التصاميم الخاصة بالمشروعات التي تقام على جزيرة الحصن، متعرفاً على أبرز الطرز التي صممت وفقها المشروعات وأهم المرافق والخدمات التي ستلحق بها لخدمة القاطنين في مدينة دبا الحصن وزوارها.

يأتي مجمع جزيرة الحصن السكني ترجمةً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية لتحقيق الاستقرار الأسري من خلال توفير السكن الملائم لأبنائه وبناته، مما يوفر الحياة الكريمة ويعزز ترابط الأسرة الإماراتية.

يعكس المجمع في مرحلته الأولى، والمكونة من 8 بنايات، الحلول المتقدمة والنظرة الحديثة لتوفير خدمات الإسكان والاستفادة من المساحات المتوفرة، مع استخدام أفضل المرافق والخدمات ذات الجودة العالية التي تدعم الاستقرار الأسري والخصوصية في الأحياء السكنية.

سيوفر المجمع، في المرحلة الأولى، 124 وحدة سكنية ذات تصاميم متنوعة تصل في عدد مرافقها إلى 5 غرف نوم، وبما يتناسب مع الفئات الاجتماعية المستهدفة في خدمات الإسكان، ومختلف الخدمات والمرافق الرئيسة من محال تجارية وحضانات وصالات رياضية وقاعات متعددة الاستخدام ومواقف للسيارات، وغيرها.

كما سيتميز المشروع بالتنوع في الواجهة العمرانية للحي السكني من خلال طرز معمارية تضفي طابعاً جمالياً يتناسب مع التطور الحضري للمدن والمناطق السكنية في إمارة الشارقة.

يقع مشروع مستشفى دبا الحصن على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألف متر مربع، فيما ستبلغ مساحة البناء 13 ألفاً و500 متر مربع، وسيتكون من 3 طوابق، بالإضافة إلى سرداب، وسيوفر 12 عيادة خارجية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى مختلف المرافق الطبية اللازمة، كما سيتم تزويده بمهبط طائرات للطوارئ ومنطقة لمواقف السيارات.

سينفذ المشروع بتصميم مميز مستوحى من تصميم واجهة مستشفى الجامعة بمدينة الشارقة، وسيمتاز المبنى باستدامته من خلال استخدام العناصر المقاومة لتأثير العوامل الجوية والطبيعية.

سيعمل مستشفى دبا الحصن، عند الانتهاء من تنفيذه، على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأهالي ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمدينة، من خلال توفير التخصصات الطبية اللازمة لخدمة جميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب وكبار السن، وتقليل التنقل لتلقي العلاج، إضافة إلى توفير فرص عمل أكثر لخريجي المدينة من كافة المجالات.

يمثل مشروع مركز دبا الحصن التجاري عنصراً رئيساً لدعم الحركة التجارية في المدينة، وسيوفر تنوعاً في المحال التجارية التي تلبي كافة الاحتياجات للقاطنين في المدينة وزوارها، وستواكب النمو الذي ستشهده من مشروعات تنموية حديثة في مختلف القطاعات.

سينفذ مشروع مركز دبا الحصن التجاري على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، منها المرحلة الأولى على مساحة 3 آلاف و500 متر مربع، ستضم 15 محلاً تجارياً من ضمنها جمعية الشارقة التعاونية بحجم ألفي متر مربع، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهٍ بإطلالة على القناة المائية، ومحلات ترفيهية ومواقف للسيارات.