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الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 02:04 والجزر الأول عند الساعة 19:26 والجزرالثاني عند الساعة 06:33.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:29 والمد الثاني عند الساعة 22:33 والجزر الأول عند الساعة 15:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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