«الوطني للإعلام» يطلق برنامج «سفراء العمل المناخي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق المكتب الوطني للإعلام برنامج «سفراء العمل المناخي» لصناع ومؤثري التواصل الاجتماعي والذي يهدف إلى تغطية أخبار وفعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop 28»، والذي سينطلق يوم الخميس الموافق 30 من نوفمبر الجاري.

يعمل المكتب الوطني للإعلام من خلال البرنامج على حشد الجهود والإمكانيات لتعزيز الوعي العام بأهمية العمل المناخي والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وإيصال رسائل دولة الإمارات إلى المجتمع والعالم.

يضم البرنامج مؤثرين وصناع محتوى محليين وإقليمين وعالميين من جنسيات متنوعة، ومتخصصين في فئات الإعلام، وخدمة المجتمع، والمهتمين بالشأن البيئي.

سيقوم المؤثرون وصناع المحتوى أعضاء البرنامج إلى جانب تغطية فعاليات المؤتمر، والأحداث التي ستقام في مدينة إكسبو، موقع إقامة المؤتمر، بالتوعية حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية والترويج للاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، وذلك عبر محتوى إبداعي ومشوق يصل لمختلف فئات المجتمع.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف «cop 28» سينعقد في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي، ومن المتوقع أن يشهد حضور أكثر من 70 ألف مشارك منهم رؤساء دول، ومسؤولون حكوميون، وقادة للقطاعات الصناعية العالمية، وممثلون للقطاع الخاص، والشباب، والمجتمع المدني، وأكاديميون، وخبراء في مجال المناخ.