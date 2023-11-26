منصور بن زايد يشهد منافسات اليوم الثاني لجائزة زايد الكبرى 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مساء اليوم، منافسات اليوم الثاني لجائزة زايد الكبرى 2023 والخاص بفئة الحقايق في ميدان الهجن بمنطقة الوثبة.

كما شهد السباق معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الاعلى للأمن الوطني.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد حضر مأدبة الغداء التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان في استراحة سموه بمنطقة الوثبة بحضور جمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من أبناء الدولة وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وثمّن المشاركون في المنافسات الدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة والجوائز القيّمة التي جعلت شأنها يعلو لتكون من أهمّ الرياضات في الدولة عبر المهرجانات المنتظمة بشكل عام وفي عاصمة الميادين على وجه الخصوص. وشكر الحضور من الملاك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته ودعمه غير المحدود لسباقات الهجن كما ثمّن المشاركون تواجده الدائم والمستمر في مختلف المنافسات مؤكدين أن متابعة سموه الدائمة أعطت الكثير لهذه الرياضة التراثية العريقة.

وانتزعت "فخر" لسعيد سالم الجديلي رمز الشوط الرئيسي الأول للحقايق الأبكار المفتوح كأس+ 1 مليون ونصف المليون درهم بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 5:45:04. وفي الشوط الرئيسي الثاني والخاص بالجعدان المفتوح، كسب "كلاش" البندقية مهديا الناموس لمالكه سالم حمد بالقرين العامري ومنهيا مراحل الشوط بزمن قدره 5:42:7.

وفي الشوط الرئيسي الثالث للحقايق الأبكار الجعدان، طارت "جواهر" لحمد علي عبيد بالرشيد مع ناموس الشوط والمركز الأول محققة الكأس والمليون ونصف المليون درهم بزمن قدره 5:47:5.

وفي الشوط الرابع، فاز "الغزال" لمنصور سعيد سالمين المنصوري بزمن قدره 5:43:6 محققا البندقية والمليون درهم.

جاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الخامس "شديده" لعلي خالد مسلم العامري بزمن قدره 5:55:07، الشوط السادس "واضح" لغدير سالم حمدان الوهيبي بزمن قدره 5:52:3، الشوط السابع "انتباه" لسليمان خليفة سالم الحكماني بتوقيت بلغ 5:52:5، الشوط الثامن "الريم" لمبارك حمد الجديلي بزمن قدره 5:53:1، الشوط التاسع "الواعي" لسيف عبدالله مطر الخاصوني بمن قدره 5:52:7، الشوط العاشر "سليل" لمحمد فاهد سعيد المزروعي بتوقيت بلغ 5:53:8، الشوط 11 "عوايد" لسعيد شافي سعيد الوهيبي بزمن قدره 5:54:2، الشوط 12 "الظبي" لسالم حمد راشد المخيني بزمن قدره 5:50:6، الشوط 13 "الظبي" لعبيد هلال مبارك العفاري بزمن قدره 5:53:00، الشوط 14 "غزلان" لصاح جابر صالح العامري بزمن قدره 5:54:2، الشوط 15 "مهند" لحمد مسلم حمد متعب العامري بزمن قدره 5:50:1، الشوط 16 "سياسة" لعتيق سالم الكرم سعيد العامري بتوقيت بلغ 5:50:03، الشوط 17 "الخليجية" لحمد سيف حمد الشامسي بتوقيت قدره 5:53:02، الشوط 18 "اليربوب" لخلف ساي بلوش المزروعي بزمن قدره 5:51:5، الشوط 19 "الخواره" لعتيق مطر حسن القبيسي بزمن قدره 5:50:04، الشوط 20 "النشمي" لسعيد سالم بوثم العامري بتوقيت قدره 5:49:2.