الامارات | فيرستابن يظفر بجائزة «مرسى ياس» للمرة الرابعة على التوالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عانق بطل العالم الثلاثي الهولندي ماكس فيرستابن، على متن سيارته «ريد بُل»، لقبه الرابع على التوالي، في سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»، الجولة الختامية، من موسم سباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا 1» للسيارات، عقب نجاحه أمس، في قطع مسافة السباق الذي جرى على حلبة مرسى ياس، وامتد على مدار 58 لفّة، في المركز الأول، محققاً إجمالي زمن بلغ ساعة و27 دقيقة وثانيتين و624 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 17.9 ثانية عن سائق فريق «فيراري» شارل لوكلير المنحدر من إمارة موناكو، فيما حل ثالثاً سائق فريق «مرسيدس» البريطاني جورج راسل، بفارق 20.9 ثانية عن فيرستابن المتصدر.

وواصل فيرستابن تحطميه الأرقام القياسية، بإضافة الفوز الـ19 لهذا الموسم، كما منح لقب سباق «مرسى ياس» الهولندي تعزيز رصيده إلى الانتصار رقم 54 في مسيرته، وأن يصبح ثالث أعظم سائق بتاريخ «الفورمولا 1» منذ انطلاقتها في عام 1950، بعد بطل العالم السباعي لويس هاملتون، صاحب رصيد 103 انتصارات، والأسطورة مايكل شوماخر، صاحب 91 فوزاً. كما حسمت جولة أبوظبي، مركز وصافة الترتيب العام في بطولة الصانعين، لمصلحة فريق «مرسيدس»، بعد أن أهدى المركز الثالث للسائق البريطاني جورج راسل فريقه مرسيدس الارتقاء إلى إجمالي 409 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن «فيراري» الذي اكتفى بالمركز الثالث بإجمالي 406 نقاط، فيما أكد فريق «ريد بُل» بفوز فيرستابن جدارته بالحسم المبكر لهذا الموسم للقبي السائقين والصانعين. وأهدى تتويج لولكير فريقه «فيراري» وصافة بطولة العالم للصانعين على حساب فريق «مرسيدس»، وخلف فريق «ريد بُل» الذي نجح مبكراً نهاية أغسطس الماضي في ضمان لقب البطولة.

ونجح سائق فريق «ريد بُل» ماكس فيرستابن في تحقيق انطلاقة جيدة، والحفاظ على المركز الأول، مع استيعاب الضغط المبكر من سائق «فيراري» شارل لوكلير، ومن ثم الحفاظ على فارق ثابت بحدود الثانيتين حتى موعد دخول السائقين إلى نقاط الصيانة لإتمام عملية تغيير الإطارات من المتوسطة الليونة إلى القاسية، والتي أجراها فيرستابن في اللفة 16، ومن ثم لوكلير في اللفة 17، ليخرجا في المركزين السادس والسابع، قبل أن يتمكنا من التقدم مجدداً في الترتيب بعد أن أجرى بقية المنافسين وقفات الصيانة الخاصة بهم، ليستعيد فيرستابن الصدارة لمرة جديدة في اللفة 23 والحفاظ عليها حتى خط النهاية، معلناً انتصاره للمرة الرابعة في جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى».