فعاليات متنوعة في احتفال «التنمية الأسرية» بعيد الاتحاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 وسط أجواء وطنية، وأقيم الاحتفال في مركز أبوظبي التابع للمؤسسة، بحضور كل من مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعبدالرحمن السيد عبدالله البلوشي مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في المؤسسة، وسعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة في المؤسسة، ومريم مسلم المزروعي مدير دائرة خدمة المجتمع في المؤسسة، ومديري الإدارات وموظفي المؤسسة من كل المراكز التابعة لها وأسرهم وعدد من كبار المواطنين، بالإضافة إلى طلاب وطالبات مدارس المؤسسة، ممثلة في المدرسة الظبيانية الخاصة ومدرسة البطين العلمية الخاصة.

وتقدمت مريم محمد الرميثي بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة.. التي أصبحت بفضل قيادتها الرشيدة نموذجاً في التعاضد والتلاحم تحت راية الاتحاد.. فصنعت إنجازاً استثنائياً قائماً على بناء الإنسان والاستثمار فيه حتى أصبحت الإمارات نموذجاً رائداً عالمياً بما حققه أبناؤها في كل المجالات.

وأكدت الرميثي أن مناسبة عيد الاتحاد تشكل دعوة للجميع لبذل المزيد من العمل واستثمار الطاقات وتكاتف الجهود والإمكانيات وتسخيرها للحفاظ على مكتسبات الاتحاد وصون إرث هذا الوطن الذي يعتز به كل من يعيش على أرضه، مشيرة إلى أن هذه الذكرى الوطنية الـ52 لقيام الاتحاد يجدد فيها أبناء الإمارات العهد والولاء على الاستمرار في هذا النهج الأصيل الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون وتسير على خطاهم السامية قيادة حكيمة آمنت بأهمية الوحدة الوطنية وتمضي بخطى ثابتة وواثقة لتكون الإمارات قيادةً وحكومة وشعباً في عالم يشار إليه بالبنان من حيث التقدم والازدهار والرفعة، وها هي اليوم تثبت جدارتها في كل المجالات العالمية المشرفة وعلى الصعد كافة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، وتخللته فقرات استعراضية وشعبية من قبل طالبات المدرستين، وتضمن الحفل فعاليات مختلفة، منها: عرض الفرقة العسكرية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وعرض الطائرة المروحية، وعرض الكلاب البوليسية K9، وتم استعراض فلم قيام الاتحاد، وسحوبات على تذاكر طيران العربية، ومعرض مجتمعي متنوع شاركت فيه رائدات الأعمال، وعرض الفرقة الشعبية للاحتفاء بالتراث الإماراتي الأصيل، كما تضمن الحفل ركناً خاصاً للأطفال، ومجلس «بركتنا» لكبار المواطنين بالإضافة إلى عرض السيارات الكلاسيكية، وصاحب الاحتفال معرض للمشاريع الصغيرة بمشاركة عدد من موظفي المؤسسة وأفراد أسرهم.

كما تضمن الحفل فقرات فنية وتراثية كمشاركة كبار المواطنين بأنشطتهم التراثية لنقل خبراتهم المهنية والفنية بين الأجيال واستثمار طاقاتهم ودمجهم في النسيج المجتمعي لتعزيز ثقتهم بقدراتهم ومهاراتهم، وتأكيداً على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي، واستعراض لوحات فنية من قبل موظفي المؤسسة، ولاقى الاحتفال تفاعلاً كبيراً وإيجابياً من قبل الأسر والمشاركين.