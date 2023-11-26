«كهرباء الشارقة» تبحث إنشاء مركز بيانات جديد

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة(الاتحاد)

بحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع شركة «بيئة الرقمية» المتخصّصة في الابتكارات التكنولوجية والمشاريع الرقمية المستقبلية سبل تفعيل التعاون لتوفير الخدمات وفق أفضل معايير الاستدامة لتطوير أول مركز بيانات يمتثل لمعايير «Tier 3» في إمارة الشارقة. وسيساعد مركز البيانات الجديد على تسريع وتيرة التحول الرقمي على نحو أكثر كفاءة في الشارقة.

وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة الرئيسي، وحضره خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة» وماجد حريمل الشامسي مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي بالهيئة، والدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء، حرص الهيئة على تفعيل التعاون المشترك وتوفير كافة الخدمات اللازمة لتطوير مركز بيانات يتناغم مع المعايير السائدة في هذه الصناعة، ويكون معززاً بأنظمة الأمان عالية التقنية.

وأوضح أن مراكز البيانات تعتبر من الركائز الأساسية التي تساهم في التحول الرقمي السريع وتحافظ على استمرارية الأعمال والعمليات الرئيسية وتدفق البيانات، مشيراً إلى أن مركز البيانات الذي سيتم إنشاؤه في الشارقة سيساهم في تلبية الطلب المتزايد من المؤسسات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة للحصول على بنية تحتية آمنة لبياناتها بمستوى عالمي.

وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعمل على التعاون مع كافة الجهات لدعم مبادرات التحول الرقمي والاستدامة، وسنعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتزويد مركز البيانات الجديد في الشارقة بالخدمات وفق أفضل المواصفات هذا المشروع الرائد الذي سيوفر فوائد كبيرة للمؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة، وسيدعم تطورهما في المستقبل، ويعزز من مكانة إمارة الشارقة.

ومن جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: “أصبح الحفاظ على استمرارية الاتصال في المجتمعات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية ضرورة أساسية لتعزيز جودة الحياة.