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خورفكان تتزين في عيد الاتحاد الـ 52

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ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

شاركت مدينة خورفكان في احتفالات عيد الاتحاد الـ 52. احتضن مدرج خورفكان عروض الفرق الشعبية ومعارض الأسر المنتجة وعربات المأكولات الشعبية وغيرها.
وبدأت الفعالية الرئيسية بكلمة لرئيس المجلس البلدي بخورفكان تلتها فعاليات مقدمة من قبل الدوائر المشاركة من لوحات فنية وعدد من الفقرات الشعرية إلى جانب عروض للفرق الشعبية (فرقة المزيود الحربية وفرق العيالة) وعروض سفاري الشارقة والورش الفنية الوطنية والتي شملت الساحة الخارجية للمدرج بالإضافة إلى مبادرة المسيرة المستدامة بعنوان (مسيرة في حب الإمارات) التي انطلقت من حصن خورفكان حتى مدرج خورفكان.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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