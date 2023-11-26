جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تمدد التسجيل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، عن تمديد فترة التسجيل في فئاتها الرئيسية بدورتها الثانية حتى 15 ديسمبر المقبل 2023 بدلاً من 30 نوفمبر الجاري، نظراً للإقبال المتزايد من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في الدولة على المشاركة، ولإتاحة الفرصة لاستقبال مزيد من طلبات الترشح.

ودعت اللجنة المنظمة لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، أصحاب المزارع والعزب والمزارع التجارية المتميزة على مستوى الدولة للمسارعة في التسجيل والترشح للجائزة التي تحظى بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأوضحت اللجنة، أنها تستقبل طلبات التسجيل والمشاركة عبر الموقع الإلكتروني www.smaea.ae لجميع الفئات الرئيسة حتى 15 ديسمبر 2023، بينما يكون التسجيل في المهرجانات والمسابقات المصاحبة مفتوحاً، والتي تتضمن مسابقات متنوعة لأفضل منتج من التمور وأفضل السلالات ومسابقة الحليب ومسابقة الأوزان ومزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مسابقة الطهي للأسر المنتجة بالمنتجات المحلية وغيرها الكثير.

وتبلغ قيمة الجوائز التي تمنحها الجائزة في دورتها الثانية أكثر من 10 ملايين درهم، مُقسَّمة على المشاركين في الفئات الرئيسية للجائزة، والمشاركين في عدد من المسابقات المصاحبة، ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» في الوثبة، وكذلك المشاركين في عدد من المهرجانات التي تُنظَّم في إطار الجائزة.

وتم تقسيم الجائزة إلى أربع فئات رئيسية، تشمل الفئة الأولى ثمان فئات فرعية للمُزارع والمربي المتميز، حيث تم تخصيص أربع جوائز لفئات الشق النباتي، وهي جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما تم تخصيص أربع جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني، تشمل فئة العزب المنتجة، فئة صغار المنتجين، فئة مربين النحل، وفئة الأحياء المائية.

أما الفئة الثانية فتم تخصيصها للابتكار الزراعي وتشمل جائزتين الأولى للابتكار الزراعي النباتي والأخرى للابتكار في الإنتاج الحيواني، والفئة الثالثة، وهي مخصصة للمزارع التجارية وتشتمل على جائزتين إحداهما للمزارع التجارية النباتية والثانية لمزارع الإنتاج الحيواني التجارية، بالإضافة إلى الفئة لجديدة التي تم استحداثها ضمن فئات الجائزة في الدورة الثانية، حيث خصصت الفئة الرابعة لأفضل امرأة مزارعة ومربية متميزة، وتشتمل على جائزتين إحداهما لأفضل مزارعة متميزة، والثانية لأفضل مربية متميزة، وذلك بهدف دعم وإبراز دور وجهود المرأة في المجال الزراعي ومساهمتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي».

وتضم الجائزة هذا العام 9 مهرجانات منوعة و21 مسابقة مصاحبة موزعة بالإضافة إلى 11 مزاداً للثروة الحيوانية وجميعها يتم تنظيمها ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2023 بالوثبة.

وفور إغلاق باب التسجيل في الجائزة ستبدأ بعدها مباشرة مرحلة التقييم الفني والميداني، حيث ستتم زيارة المزارع المتأهلة لتقييمها وفق المعايير والشروط الخاصة بالجائزة، والتي تم وضعها من قبل لجنة فنية متخصصة تضم خبراءً وفنيين في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بالإضافة إلى الابتكار الزراعي.

نتائج

سيتم الإعلان عن المرشحين المتأهلين للمرحلة النهائية بعد الانتهاء من اعتماد نتائج التقييم الأولية، ثم تكريم الفائزين خلال حفل ختامي بحضور جميع المشاركين في الجائزة خلال شهر فبراير 2024.