الامارات | «الوطني للإعلام» يطلق «سفراء العمل المناخي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق المكتب الوطني للإعلام برنامج «سفراء العمل المناخي» لصناع ومؤثري التواصل الاجتماعي، الذي يهدف إلى تغطية أخبار وفعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، والذي سينطلق الخميس الموافق 30 من نوفمبر الجاري.

ويعمل المكتب من خلال البرنامج على حشد الجهود والإمكانات لتعزيز الوعي العام بأهمية العمل المناخي، والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وإيصال رسائل دولة الإمارات إلى المجتمع والعالم. ويضم البرنامج مؤثرين وصناع محتوى محليين وإقليميين وعالميين من جنسيات متنوعة، ومتخصصين في فئات الإعلام، وخدمة المجتمع، والمهتمين بالشأن البيئي. وسيقوم المؤثرون وصناع المحتوى أعضاء البرنامج، إلى جانب تغطية فعاليات المؤتمر، والأحداث التي ستقام في مدينة إكسبو دبي موقع إقامة المؤتمر، بالتوعية حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، والترويج للاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، عبر محتوى إبداعي ومشوق يصل إلى مختلف فئات المجتمع.