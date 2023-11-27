الامارات | خدمة الحجز الإلكتروني لطلبة المدارس خفّضت متوسط سعر الرحلة 34.5%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت خدمة النقل المدرسي التي توفّرها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة كريم، من خلال خدمة الحجز الإلكتروني عبر تطبيق كريم لتلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية من جميع الفئات العمرية، إقبالاً ورواجاً كبيرين لدى المتعاملين، منذ إطلاقها مطلع أبريل من العام الجاري، مسجلة معدل رضا بلغ 4.84 من مجموع خمس درجات.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، عادل شاكري: «سجلت هذه الخدمة منذ تدشينها في أبريل 2023، مشاركة أكثر من 750 مؤسسة تعليمية في إمارة دبي، وأكثر من 1150 ولي أمر، وتنفيذ أكثر من 25 ألفاً و500 رحلة. وتم توفير 3500 مركبة من مختلف شركات النقل الفاخر لتسيير هذه الخدمة، أي ما يُشكّل 40% من مجموع مركبات الحجز الإلكتروني المتوافرة على تطبيق كريم. وأسفرت الخدمة عن انخفاض متوسط سعر الرحلة بنسبة 34.5%، مقارنة بأسعار خدمة المركبات الفاخرة (الليموزين) العادية المتوافرة للحجز على تطبيق كريم».

وقال: «تمتاز هذه الخدمة الحيوية التي تُعدّ خياراً مبتكراً يضاف إلى منظومة النقل المدرسي التقليدية، بعدد من المزايا منها: ترشيح سائقين لا توجد أي شكاوى تتعلق بالسلامة على أدائهم، وخضوع هؤلاء السائقين لتدريب مخصص لضمان أعلى مستوى من الاحترافية عند نقل الأطفال من وإلى المدرسة، ومتوسط تقييم السائق يجب أن يكون فوق 4.8، وعدم نقل الأطفال دون عشر سنوات إلا برفقة شخص بالغ، وإضافة خيار مرافِقة (المشرفة) عام 2024».

وأضاف مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «تحرص الهيئة باستمرار على تقديم أرقى خدمات النقل إلى الجمهور من جميع شرائح المجتمع ومن مختلف الفئات العمرية، بما ينسجم مع التطوّر الحاصل في الدولة عموماً، وفي إمارة دبي خصوصاً. ومن خدمات النقل التي تسعى الهيئة دائماً إلى توسيعها وتطويرها وتعزيزها، خدمة النقل المدرسي، بالنظر إلى ما تمثّله الشريحة المستفيدة من خدمات هذا القطاع من أهمية بالغة للهيئة تسهم في تعزيز رؤيتها المتمثّلة في الريادة العالمية في النقل السهل والمستدام».

بدوره، قال المدير العام لشركة كريم في دول مجلس التعاون الخليجي، أنطونيو الأسمر: «لقد أطلقنا خدمة (الرحلات المدرسية) بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، وشركات النقل الفاخر في وقت مبكر من هذا العام، للمساعدة في تخفيف التوتر، وتوفير الوقت والمال».