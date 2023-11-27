الامارات | مخالفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحميل مركبات بأحجام تتجاوز الارتفاع المسموح به قانونياً، مخالفة مرورية تهدّد سلامة مستخدمي الشوارع، كونها تحجب الرؤية على الطريق، كما تتسبب أحياناً في فقدان السيطرة على المركبة عند المنعطفات أو عند التوقف المفاجئ، ما يُربك حركة السير ويؤدي إلى حوادث مرورية خطرة، لذلك يُرجى من إدارات المرور تكثيف حملات الرقابة، وتوعية السائقين بالآثار السلبية لمثل هذه المخالفات على حياة السائق وعلى حياة الآخرين عموماً.