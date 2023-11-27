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الامارات | مخالفة

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القارئ: (أبومحمد) 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحميل مركبات بأحجام تتجاوز الارتفاع المسموح به قانونياً، مخالفة مرورية تهدّد سلامة مستخدمي الشوارع، كونها تحجب الرؤية على الطريق، كما تتسبب أحياناً في فقدان السيطرة على المركبة عند المنعطفات أو عند التوقف المفاجئ، ما يُربك حركة السير ويؤدي إلى حوادث مرورية خطرة، لذلك يُرجى من إدارات المرور تكثيف حملات الرقابة، وتوعية السائقين بالآثار السلبية لمثل هذه المخالفات على حياة السائق وعلى حياة الآخرين عموماً.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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