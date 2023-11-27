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الامارات | عبور 10 شاحنات مساعدات إماراتية إلى غزة

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العريش - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 10 شاحنات مساعدات إماراتية إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في تقديم الدعم لسكان غزة، حيث عبرت أمس 10 شاحنات من الهلال الأحمر الإماراتي إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية.

وتحوي المساعدات المقدمة 16520 طرداً غذائياً يبلغ وزنها 247.8 طناً، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة الذي يواجه ظروفاً استثنائية حرجة. يأتي ذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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