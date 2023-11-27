الامارات | 2169 متسابقاً ومتسابقة في جائزة رأس الخيمة للقرآن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ22 انتهاء فترة التسجيل في مسابقاتها المتنوعة التي استمرت نحو شهرين، بعد أن أتمّ 2169 متسابقاً ومتسابقة طلبات ترشحهم عبر رابط الموقع الإلكتروني المخصص خلال فترة التسجيل.

وبلغ عدد الذكور 1098 متسابقاً، كما بلغ عدد الإناث 1071 متسابقة، على أن يبقى التسجيل مفتوحاً في مسابقة «أفضل بحث» حتى الأول من يناير من العام المقبل، والتي تحمل في هذه الدورة عنوان «الكون والفضاء في القرآن الكريم والسنة النبوية»، فيما سيتم إطلاق مسابقة «ومضات من الإمارات»، وفتح باب المشاركة فيها في موعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه. وحظي التسجيل بإقبال مجتمعي كبير ومميز من الذكور والإناث من مختلف الأعمار والجنسيات، داخل الإمارة وخارجها، في مختلف فروع الجائزة، في ظل ما تحظى به من رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وقال مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، أحمد محمد الشحي، إن الجائزة خصصت أكثر من 600 ألف درهم للفائزين فيها.