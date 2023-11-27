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قرقاش: المنعطفات الحاسمة المرتبطة بتحديات سياسية مؤلمة في تاريخ العرب الحديث كثيرة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المنعطفات الحاسمة المرتبطة بتحديات سياسية مؤلمة في تاريخ العرب الحديث كثيرة.


وقال معاليه عبر حسابه على منصة «إكس»: «المنعطفات الحاسمة المرتبطة بتحديات سياسية مؤلمة في تاريخ العرب الحديث كثيرة، 1948، 1956، 1967، 1973، 1990، 2004، 2011. هناك حاجة إلى تغيير أولوياتنا وواقعنا عبر مقاربات عقلانية تربط هذه المنعطفات مع تقدم جوهري ونهضوي يخدم المواطن العربي، ويشركنا في ركب التقدم الإنساني العالمي».

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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