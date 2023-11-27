الامارات | خصم 50% على المخالفات المرورية بأم القيوين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة أم القيوين تزامنًا مع اليوم الوطني الـ 52، عن إطلاقها مبادرة مرورية بخصم %50 على جميع أنواع المخالفات المرتكبة في أم القيوين قبل تاريخ 1-11-2023، باستثناء المخالفات المشددة، وذلك من تاريخ 1-12-2023 حتى تاريخ 07-01-2024.

وأوضحت أن المخالفات المستثناة من الخصم، من قانون السير والمرور، قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الاخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر وقيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة بالإضافة إلى تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الألية، كما استثنت المبادرة مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم / الساعة، ومخالفة إحداث تغييرات في محرّك المركبة أو القاعدة "الشاصي" بدون ترخيص.