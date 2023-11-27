الامارات | خدمات رأس الخيمة تعلن خصم 50٪؜ على المخالفات العامة في ديسمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة إطلاقها مبادرة لخفض قيمة المخالفات العامة في الإمارة بنسبة 50% طوال شهر ديسمبر وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المبادرات التي تتخذها الدائرة في إطار نشر الوعي وثقافة الحرص على بيئة صحية مستدامة.

وقال مدير عام دائرة الخدمات العامة، المهندس خالد فضل العلي، إن المبادرة تأتي ضمن جهودها لإدخال السعادة على أفراد المجتمع بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لتسديد قيمة المخالفات المسجلة عليهم. ومراعاة ظروف الأفراد اجتماعياً واقتصادياً والتخفيف عليهم، وحرصاً من الدائرة على تعزيز استمرارية التنمية وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم، متمنيا السلامة للجميع.