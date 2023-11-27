شرطة أم القيوين تخفض المخالفات المرورية 50%

ابوظبي - سيف اليزيد - تزامناً مع اليوم الوطني 52 تطلق القيادة العامة لشرطة أم القيوين مبادرتها المرورية - خصم %50 على جميع أنواع المخالفات المرتكبة في إمارة أم القيوين قبل تاريخ 1-11-2023 ، باستثناء المخالفات المشددة، وذلك من تاريخ 1-12-2023 حتى تاريخ 07-01-2024 .
المخالفات المستثناة من الخصم:
المادة ( أ ) ( أ ، ب )
( أ ) قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الاخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر .
( ب ) قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة .
المادة (6)
تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء.
المادة ( 33 ) ( أ ، ب )
أ ) تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة.
ب) تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الألية.
المادة ( 34 )
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم / الساعة .
المادة ( 73 )
إحداث تغييرات في محرّك المركبة أو القاعدة " الشاصي " بدون ترخيص.