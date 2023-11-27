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شرطة أم القيوين تخفض المخالفات المرورية 50%

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ابوظبي - سيف اليزيد - تزامناً مع اليوم الوطني 52  تطلق القيادة العامة لشرطة أم القيوين مبادرتها المرورية - خصم %50 على جميع أنواع المخالفات المرتكبة في إمارة أم القيوين قبل تاريخ 1-11-2023 ، باستثناء المخالفات المشددة، وذلك من تاريخ 1-12-2023 حتى تاريخ 07-01-2024 . 

المخالفات المستثناة من الخصم:
المادة ( أ ) ( أ ، ب ) 
( أ ) قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الاخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر . 
( ب ) قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة . 

المادة (6) 
تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء. 

المادة ( 33 ) ( أ ، ب ) 
أ ) تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة. 
ب) تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الألية. 

المادة ( 34 ) 
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم / الساعة . 

المادة ( 73 ) 
إحداث تغييرات في محرّك المركبة أو القاعدة " الشاصي " بدون ترخيص.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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