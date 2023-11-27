منطاد الإمارات يطلق منطاد «طريق السلام»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن فريق منطاد الإمارات أنه سيطلق في الثاني من ديسمبر المقبل، منطاد «الإمارات طريق السلام» الذي سيجوب 150 دولة عربية وعالمية، وذلك في إطار احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52، وضمن أنشطة وفعاليات الفريق المحلية والدولية الهادفة إلى التعريف بالإمارات وإنجازاتها ونهضتها. وأوضح الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، أن الفريق سيشارك خلال المرحلة المقبلة في مهرجانات وسباقات دولية، وسيتابع جولاته ومسيرته العالمية التي بدأها منذ 20 عاماً بإطلاقه منطاده الأول تحت شعار «العالم لن ينساك يا زايد»، تخليداً لذكرى مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تواصلت بإطلاق منطاد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تحت شعار«خليفة القائد». وقال: إن فريق المنطاد يواصل مسيرة التميز والنجاح في نشر رسالة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مد جسور التواصل والتسامح عالمياً.