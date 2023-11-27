استئصال ورم سرطاني نادر من مريضة في مدينة الشيخ خليفة الطبية

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرت مجموعة "بيورهيلث" أكبر عملية جراحية معقدة في "مدينة الشيخ خليفة الطبية" لمريضة كانت تعاني من تكرار ظهور ورم سرطاني في القولون.

تمت العملية الجراحية على يد فريق جراحة القولون والمستقيم بالتعاون مع فريق طبي متعدد التخصصات مما يعكس الخبرات العالية التي تتمتع بها الفرق الطبية وتفانيها في تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية.

وقد تكرر ظهور الورم بعد أن أزيل جزء من أمعاء المريضة الغليظة وخضوعها للعلاج الكيميائي لعلاج سرطان في القولون. وكشفت عمليات المسح اللاحقة عن ظهور كتلة سرطانية كبيرة قريبة من العديد من أعضائها الرئيسة.

وقالت الدكتورة سارة البستكي استشاري جراحة القولون والمستقيم في "مدينة الشيخ خليفة الطبية" ورئيس قسم الجراحة العامة "تعد إزالة مثل تلك الأورام النادرة بنجاح تحدياً كبيراً. وقد أظهر فريقنا الطبي خبرات متميزة وتفانيا كبيرا خلال إجراء الجراحة".

وأضافت "تلتزم مدينة الشيخ خليفة الطبية بمواصلة تقديم معايير التميز في الرعاية الصحية ورعاية المرضى بما يتماشى مع رؤية بيورهيلث وشركة صحة".

من جانبها، قالت المريضة لوليتا رايموندو "شرحت الدكتورة سارة وفريقها حالتي بدقة وحددوا موعداً لإجراء الجراحة وقدموا لي رعاية استثنائية".

جدير بالذكر أن سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم حيث يمثل نحو 10% من جميع حالات السرطان وعلى الرغم من ذلك فمن الممكن تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بشكل كبير من خلال إجراءات وقائية بسيطة مثل الالتزام بنمط حياة صحي والمواظبة على الكشف المبكر بإجراء تنظير القولون كل عشر سنوات أو فحص البراز سنويا بحسب توصيات دائرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.