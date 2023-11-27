«المدينة العالمية» بدبي لـ«الاتحاد»: 345 طناً من المساعدات الإغاثية لغزة بالتعاون مع 3 منظمات دولية

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أنها، بالتعاون مع 3 منظمات دولية، تم إرسال 42 شحنة مساعدة تحمل أكثر من 345 طناً من المساعدات الإغاثية المتنوعة إلى قطاع غزة، وذلك حتى نهاية الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن هناك المزيد من الشحنات يتم العمل على إرسالها خلال الفترة المقبلة، حيث يتم العمل على تنسيق مزيد من الشحنات والمساعدات لتعزيز عمليات الاستجابة للمتضررين.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للمدينة، التي حصلت عليها «الاتحاد»، أن برنامج الأغذية العالمي أرسل من خلال مستودعاته بالمدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، 14 شحنة جوية تحمل 213 طن مساعدات غذائية، بينما سيرت منظمة الصحة العالمية من دبي 9 رحلات تحمل أكثر من 70 طناً.

فيما أرسلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، شحنتين جويتين تحملان أكثر 62 طناً، وتبلغ القيمة الإجمالية للمواد الإغاثية التي أرسلتها المنظمات الدولية الثلاث، ما يزيد على 4.5 مليون دولار أميركي، بخلاف تكلفة الشحن والنقل.

وأشارت المدينة إلى أن الشحنات التي تم إرسالها تضم مساعدات متنوعة أبرزها المساعدات الطبية ومواد الإيواء والمواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الضرورية المستخدمات أوقات الأزمات والطوارئ والحروب.



ونوهت بالدور الذي تقوم به المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في أعقاب الصراع الدائر في قطاع غزة، حيث حشدت المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة التي تستضيفها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية مواردها استجابة للمتضررين من هذا الصراع.

وأكدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي أن هذه الاستجابة الإنسانية المستمرة تسلط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق بين الشركاء الدوليين لتلبية الاحتياجات العاجلة للمجتمعات المتضررة.

وقالت المدينة إنه «بصفتها المركز الإنساني العالمي الرائد، تواصل المدينة الاستفادة من شبكتها الواسعة ومواردها لدعم المجتمع الإنساني لاستجابة إنسانية عاجلة، واستعداد أفضل لحالات الطوارئ، وعمل إنساني أكثر استدامة». وتعد المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أكبر مركز إنساني لوجستي عالمي، وتصل مساحة المدينة 145 ألف متر مربع، وتقدم المدينة الكثير من الخدمات أبرزها تسهيل التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة إليها. وتساهم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في توفير الدعم اللوجستي للمنظمات الدولية التي تنطلق أعمالها من المدينة، حيث يتم التعاون والتنسيق في العمل الإنساني العالمي الذي تحرص عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد دولة الإمارات سباقة للغاية في الاستجابة للطلب المتزايد من المجتمع الإنساني من خلال المساهمات السخية والمساعدات المباشرة.

ويعتبر الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية اللوجستية الممتازة أمراً مهماً وحاسماً بالنسبة لعمليات المنظمات الإنسانية، وتعمل دولة الإمارات باستمرار على تسهيل عمليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية على كافة الأصعدة. وتمكن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، المنظمات الإنسانية الدولية من الوصول إلى ثلثي سكان العالم بسهولة وفي غضون 8 ساعات ‪ وهو ما يجسد وصول العمل الإنساني في الإمارات إلى مستوى احترافي عالٍ للغاية

وضاعفت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، منذ نشأتها في عام 2003، مساحتها 5 مرات خلال 20 عاماً، نظراً لزيادة الطلب على المساعدات وحاجة الوكالات إلى المزيد من المساحات والدعم اللوجستي.

وبدأت «المدينة» بنحو 30 ألف متر مربع من المستودعات، واليوم تجاوزت 145 ألف متر مربع، ويوجد بها قرابة 89 منظمة ومؤسسة إنسانية منها 10 منظمات ومؤسسات دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتعمل إقليمياً انطلاقاً من دبي. ويشكّل أعضاء المدينة مجتمعاً يتألّف من وكالات تابعة للأمم المتّحدة ومنظّمات غير ربحية ومنظّمات حكوميّة دولية بالإضافة إلى شركات تجاريّة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أسّس المدينة العالميّة للخدمات الإنسانية في عام 2003 من خلال دمج مدينة دبي للإغاثة ومدينة دبي الإنسانية، لتصبح المدينة العالمية للخدمات الإنسانيّة السلطة الأولى والوحيدة لمنطقة حرّة مستقلّة إنسانيّة لا تهدف إلى الربح.