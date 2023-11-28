الامارات | تدريب 160 موظفاً في «طرق دبي» خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنقل المتميّز، التابع للاتحاد العالمي للمواصلات العامة عن تدريب ما يزيد على 160 من موظفي هيئة الطرق والمواصلات في دبي من مختلف مؤسساتها وقطاعاتها في عام 2023، وذلك ضمن حزمة من البرامج التطويرية وروش العمل المتخصصة، يقودها نخبة من الخبراء في مجال الطرق والمواصلات. وقال رئيس اللجنة التنسيقية للإشراف على أعمال مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنقل المتميز مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوسف آل علي، إن تدريب 160 من موظفي طرق دبي، كان ضمن 13 برنامجاً ركّزت هذه على التنقل الآلي، والأمن السيبراني في وسائل النقل العام، وتشغيل وصيانة الحافلات الكهربائية، والتنقل الكهربائي في وسائل النقل العام، وتخطيط وتنفيذ السكك الحديدية في المنطقة الحضرية وبرنامج إدارة الأزمات والطوارئ.