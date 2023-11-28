الامارات | ماجد السويدي: التكنولوجيا المتقدمة تدعم حماية المناخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، السفير ماجد السويدي، أمس، في جلسة رئيسة خلال «منتدى دبي للمستقبل 2023»، بعنوان «متحدون من أجل COP28: الاستفادة من التكنولوجيا وتحديد مستقبل تكنولوجيا المناخ»، أكد خلالها أهمية العمل على توظيف التكنولوجيا في دعم العمل المناخي، من خلال توظيف الحلول التكنولوجية في القطاعات كافة لحماية البيئة، مع التأكيد على أهمية التكامل في الجهود العالمية.

وقال السويدي: «تمثل التكنولوجيا والابتكار محوراً أساسياً ضمن جدول أعمال COP28، وهذا يعود إلى أهمية تكنولوجيا المناخ، ودورها المحوري في تعزيز قدرتنا على التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع الآثار الناجمة عنه، حيث لابد أن تكون هذه التكنولوجيا سهلة الوصول ومتاحة بأسعار مناسبة».

وأضاف: «في سبيل تحقيق أهدافنا المتعلقة بالمناخ ودفع مسيرة التحول الأخضر، يتوجب علينا اليوم الاستثمار في ابتكارات تكنولوجيا المناخ وتوسيع نطاقها بسرعة كبيرة. وهناك الكثير مما يمكننا تحقيقه معاً على صعيد تعزيز التقارب والتكامل في السياسات بين المناخ والتكنولوجيا، ومن خلال المساحات المخصصة والبرامج المصممة والمطورة بعناية، سيستعرض مؤتمر COP28 أبرز المساهمات المتنوعة لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا، لاسيما تلك القادمة من الجنوب العالمي».