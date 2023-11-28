الامارات | «فن احتواء الخلافات الزوجية» تجذب 200 شخص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي دورة بعنوان «فن احتواء الخلافات الزوجية»، جذبت 200 شخص من داخل الدولة وخارجها في مجلس الخوانيج في دبي التابع لمجالس الأحياء، وذلك عبر خاصية «ميكروسوفت تيمز».

وقدم مستشار الوعظ والإرشاد في الدائرة، الدكتور عبدالله موسى البلوشي، الدورة، وتناول فيها محاور أساسية لاحتواء الخلافات الزوجية، منها أن الحياة الزوجية لا تستمر على وتيرة واحدة، فيوم للفرح ويوم للترح، ومنها عدم فرض الشروط في الحياة الزوجية، والاقتناع بالطرف الآخر، وأن الرجل راعٍ ومسؤول، والمرأة راعية ومسؤولة، لكن جعل الله القوامة بيد الرجل، فهو يتحمل المسؤولية والنفقة. وقال «لابد للرجل من فهم نفسيات المرأة وطبيعتها، وأن العلاقة بينهما علاقة سكينة ورحمة ومودة (ميثاق غليظ)، يزينها الحب والاحترام والصداقة، ولا يجب على الزوج أن ينظر إلى الحب والغرام طوال الوقت، فالمرأة مضحية، وتعطي أهمية للبيت والأولاد، وهي السمة الغالبة عندها».

ونصح المحاضر الزوجين بتقاسم الأدوار بينهما لما فيه من تخفيف العبء عنهما، وفهم مسألة القضاء والقدر، ففيها راحة للنفس وطمأنينة، كما دعا إلى التمسك بالدعاء وتلاوة القرآن، فإذا تساوى للفرد النفع والضر وصل إلى مرحلة الرضا، كما ذكر ابن القيم. ودعا إلى تجاهل التفاهات بينهما حتى تستقر العلاقات الزوجية.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الإرشاد الديني، إبراهيم جاسم المنصوري، أن هذه الدورة تندرج ضمن مبادرة تعزيز الوعي الأسري لعام 2023، ويتم التطرق فيها إلى جملة من الموضوعات الأسرية، والإيمانية، والنفسية، والأخلاقية، بهدف نشر وتعزيز الوعي الأسري في المجتمع.