الامارات | خصم 50% على مخالفات مرورية في أم القيوين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة أم القيوين مبادرة مرورية، تتضمن خصم 50% على أنواع مخالفات مرتكبة في إمارة أم القيوين قبل الأول من نوفمبر الجاري، باستثناء المخالفات المشددة، وذلك من تاريخ الأول من ديسمبر المقبل حتى السابع من يناير 2024.

وأكدت شرطة أم القيوين أن المبادرة تأتي تزامناً مع العيد الوطني الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن هناك مخالفات مستثناة من الخصم، وفق قانون السير والمرور، وتشمل قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وقيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، وتجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية، كما استثنت المبادرة مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة، ومخالفة إحداث تغييرات في محرّك المركبة أو القاعدة «الشاصي» من دون ترخيص.

إلى ذلك، أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة إطلاقها مبادرة لخفض قيمة المخالفات العامة في الإمارة بنسبة 50% طوال شهر ديسمبر، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، ضمن المبادرات التي تتخذها الدائرة في إطار نشر الوعي وثقافة الحرص على بيئة صحية مستدامة.

وقال مدير عام دائرة الخدمات العامة، المهندس خالد فضل العلي، إن المبادرة تأتي ضمن جهودها لإدخال السعادة على أفراد المجتمع بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، لتسديد قيمة المخالفات المسجلة عليهم. ومراعاة ظروف الأفراد اجتماعياً واقتصادياً والتخفيف عنهم، وحرصاً من الدائرة على تعزيز استمرارية التنمية وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم، متمنياً السلامة للجميع.