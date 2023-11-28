الامارات | كندا تدعم هدف الإمارات بجعل «COP28» الأكثر شمولاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير البيئة وتغير المناخ في كندا، ستيفن جيلبو، أن بلاده ستدعم هدف دولة الإمارات الطموح في جعل مؤتمر الأطراف «COP28» الأكثر شمولاً على الإطلاق.

وقال ستيفن جيلبو، إن بلاده ستشارك في المفاوضات المرتبطة بالأولويات الخاصة بتنفيذ اتفاق باريس التي ستعقد خلال مؤتمر الأطراف «COP28»، مشيراً إلى أن كندا تتطلع إلى استجابة شاملة للخسائر والأضرار، ولدعم الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي، والريادة في جهود التخلص من استخدام الفحم في إنتاج الطاقة.

وقال: «سندعم هدف دولة الإمارات الطموح في جعل مؤتمر الأطراف (COP28) الأكثر شمولاً على الإطلاق»، مشيراً إلى أن أهداف كندا في هذه المفاوضات هي تعزيز الإجراءات الطموحة والشاملة في مجال التغير المناخي من قبل جميع الدول والجهات غير الحكومية للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة التغير المناخ من قبل أفقر البلدان وأكثرها ضعفاً، وضمان الشفافية القصوى والنزاهة البيئية، مع احترام الاتفاق بشأن التغير المناخي.

وأعرب عن تطلعه لأن يقدم مؤتمر الأطراف «COP28» مساراً لتحقيق نتائج طموحة، وتصحيح مسار العمل المناخي من خلال الحصيلة العالمية الأولى لاتفاق باريس.

وحول تداعيات التغير المناخي، أوضح جيلبو، أن كندا ودول العالم مازالت تعاني تأثيرات تغير المناخ المدمرة.

وأضاف: «ندرك الحاجة إلى تسريع الجهود العالمية للحفاظ على هدف تقليل ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وتجنب أكثر تأثيرات التغير المناخي كارثية». وقال، إن كندا قدمت في عام 2021 هدفاً محسناً لانبعاثات غاز الاحتباس الحراري لعام 2030 لاتفاق باريس - لتقليل انبعاثات كندا بنسبة تراوح بين 40-45% أدنى من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.

وأضاف أن كندا متجهة إلى «COP28» بجانب الدول الأخرى للعمل على تنفيذ اتفاق باريس، فمع مشاهدة تغيرات الطقس غير المسبوقة، فإن الإجراءات الطموحة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وفي ما يتعلق بمشاركة جناح كندا في «COP28»، قال الوزير إن حكومة كندا ستشارك بجناح في COP للسنة الثانية على التوالي، والذي سيعرض نهجاً شاملاً للعمل البيئي والقيادة على الساحة العالمية، وسيكون مركزاً للتواصل والمشاركة مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الجناح سيقدم عرضاً شاملاً للقيادة والابتكار الكنديين في مجال التغير المناخي من خلال عرض نهج كندا الشامل الذي يشمل جميع فئات المجتمع، إضافة إلى التزامات وجهود جميع الجهات.