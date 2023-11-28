الامارات | «الشباب العربي» يشارك في «COY18»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد برنامج الزمالة التقنية ومجلس الشباب العربي للتغير المناخي، التابعين لمركز الشباب العربي، جلسة تفاعلية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للشباب (COY18) الذي يقام حالياً في «إكسبو دبي»، بمشاركة أكثر من 1000 شاب وشابة اجتمعوا من مختلف دول العالم.

وناقش المشاركون في جلسة برنامج الزمالة التقنية، أهمية تدريب الشباب العربي على المهارات الرقمية، وإعداد قيادات عربية شابة في قطاع تقنيات المستقبل، لدور هذا القطاع في تحقيق مستقبل مستدام من خلال التكنولوجيا.

وشارك في الجلسة أكثر من 60 شاباً، تعرفوا إلى برنامج الزمالة التقنية الساعي إلى تمكين الشباب بمهارات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي حول الدور الحيوي للتكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على مجموعة من الإنجازات والنتائج التي حققها البرنامج لتفعيل مشاركة الشباب، وتزويدهم بالخبرات في هذا المجال.