الامارات | ابتداءً من 1 ديسمبر.. "غوغل" تزيل حسابات "Gmail" غير النشطة.. إليك ما يجب فعله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتداءً من 1 ديسمبر المقبل، ستبدأ شركة "Google" بحذف حسابات "Gmail" غير النشطة بما فيها محتوياتها، مثل الصور والتقويم والرسائل وجهات الاتصال ومستندات Drive.

وتهدف هذه الخطوة التي أعلنت عنها الشركة إلى "تعزيز نظام الحماية للمستخدمين وحمايتهم من التهديدات الأمنية، مثل الرسائل المزعجة وعمليات احتيال الصيد الاحتيالي واختراق الحسابات".

لماذا تعتزم Google حذف الحسابات غير النشطة؟

وفق ما أعلنت عنه الشركة، فإن حذف الحسابات غير النشطة من نظامها كونها "أكثر عرضة للانتهاك"، إذ تعتمد تلك الحسابات في أغلب الأحيان على كلمات مرور قديمة أو معاد استخدامها، وتتلقى فحوصات أمان أقل من قبل المستخدمين، مؤكدة أن البيانات الداخلية للشركة تظهر أن تلك الحسابات لا تعتمد بنسبة كبيرة منها على إعدادات المصادقة الثنائية التي تزيد من حماياتها وتعرضها للاختراق.

متى سيتم حذف حسابات Google؟

ستبدأ Google في حذف الحسابات غير النشطة اعتباراً من 1 ديسمبر 2023، وفقًا لما أعلنت عنه في سياساتها المحدثة أخيراً. وستبدأ بالتخلص من الحسابات التي أنشأها المستخدمون ولم يستخدموها بعد ذلك.

أي الحسابات في Google سيتم حذفها؟

وفقًا لسياسة Google الجديدة، "إذا لم يتم استخدام حساب Google أو تسجيل الدخول إليه لمدة سنتين على الأقل، فإن الحساب ومحتوياته - بما في ذلك المحتوى داخل Google Workspace (Gmail، Docs، Drive، Meet، Calendar) و Google Photos" قد يتم حذفه.

ومع ذلك، تنطبق السياسة الجديدة فقط على حسابات Google الشخصية، مما يعني أنها لا تؤثر على حسابات المدارس أو الشركات. بالإضافة إلى ذلك، لن تقوم Google بإزالة الحسابات التي قامت بتحميل مقاطع فيديو على YouTube أو لديها اشتراكات نشطة في التطبيقات أو خدمات الأخبار.

وسيتلقى المستخدمون المتأثرون "إشعارات متعددة" بأن حساباتهم ستتم إنهاؤها قبل أن يحدث ذلك فعلياً.

كيف يمكنك التأكد من عدم حذف حسابك في Google؟

للتأكد من بقاء حساب Google نشطاً، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك واستخدام أحد أدوات الشركة مثل Gmail، Google Drive، Google Photos، و Google Play.

قائمة بالإجراءات التي ستنبه "Google" بأن حسابك نشط:

قراءة أو إرسال بريد إلكتروني

استخدام Google Drive

مشاهدة فيديو على YouTube

تنزيل تطبيق من متجر Google Play

استخدام بحث Google

استخدام تسجيل الدخول بـ Google للوصول إلى تطبيق أو خدمة طرف ثالث