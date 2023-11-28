شرطة أبوظبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ 52

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تخليداً وتمجيداً لمكانة هذا اليوم العظيم في نفوس أبناء الإمارات الذي توحدت فيه الراية وتعبيراً عن الالتزام بالقيم والمبادئ واعتزازاً بإنجازات مسيرة الاتحاد التي شهدت مراحل مهمة من التميز والرخاء، وانعكست إيجابيًا على تحقيق التطورات الشاملة التي يشهدها وطن الخير والعطاء في مختلف المجالات.

وشهد الحفل الذي نظمته إدارة المراسم والعلاقات العامة في مبنى القيادة اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات ومديرو القطاعات والمديريات ومديرو الإدارات وعدد كبير من منتسبي شرطة أبوظبي.

وعبرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال مسيرة احتفالية بمشاركة فرسان شرطة أبوظبي والدوريات الشرطية عن اعتزازها بانجازات مسيرة الاتحاد الظافرة التي بدأت من الصحراء لتصل إلى المريخ ..مؤكدة أن استدامة الأمن والأمان وجودة الخدمات جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسعد في المنطقة وجددت العزم على مواصلة الجهود الاستباقية وباحترافية عالية لتعزيز الأمن والأمان باتباع أحدث التقنيات الحديثة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ودعم وتعزيز الجهود التي تحقق الأهداف والأولويات الاستراتيجية باستدامة الأمن والأمان ضمن مسيرة الإنجازات الريادية التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة.

وتضمن الاحتفال عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومقطوعات موسيقية وطنية وتراثية قدمتها فرقة موسيقى الشرطة التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة، وجلسة شعرية تغنت بالوطن ومنجزاته الحضارية، وقوته وازدهاره، قدمها الشاعر سالم بن كدح الراشدي.

وأقيمت العديد من ‏الأنشطة المصاحبة والتي شملت سوقا شعبيا للمنتجات المحلية من المشاريع الوطنية، وخيم الشعر وتقديم الأكلات الشعبية للحضور، وتنظيم مسابقات عن إنجازات الوطن في مجالاته المختلفة اكتستها أجواء مميزة، تغمرها روح الانتماء والولاء وجرى توزيع جوائز وهدايا للحضور، والتقاط الصور التذكارية في ختام الحفل.