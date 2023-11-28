الامارات | أحمد بن محمد: حراك قوي تقوده الإمارات ودبي بما يعكس التوجهات لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي جانباً من افتتاح الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": يأتي انطلاق القمة قُبيل أيام من استضافة دولتنا لقمة كوب 28 في مدينة إكسبو ... حراك قوي تقوده دبي ودولة الإمارات بما يعكس التوجهات لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة عبر منظومة متكاملة هدفها الرئيسي توحيد الجهود العالمية للحد من تغير المناخ وتسريع التحوّل إلى اقتصاد عالمي أخضر من أجل مستقبل أفضل للبشرية.